Учителя предупреждают о мужчине, подкарауливающем маленьких учениц

В системе «e-klase» в Лиепае социальный педагог начальной школы Эзеркрасты Анда Цейруле предупреждает родителей о подозрительном мужчине, который в Лиепае поджидает, снимает на видео и фотографирует маленьких школьниц, сообщает rekurzeme.lv.

Известно, что этот человек состоит на учете в психдиспансере. На вид около 70 лет, рост 175-180 см, нормального телосложения. Носит кепку, одет в темно-зеленую или черную короткую кожаную куртку. Говорит на русском и латышском языках.

Руководство школы подало заявление в Госполицию и Муниципальную полицию с просьбой в определенные часы в первой и второй половине дня обспечить присутствие стражей порядка возле школы. С детьми проведены профилактические беседы.