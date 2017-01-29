Полиция передала в прокуратуру дело мужчины, обокравшего артистов ЛНОБ

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Alexander Shcherbak/TASS/Scanpix

Государственная полиция обратилась в прокуратуру с просьбой предъявить обвинение ранее судимому мужчине 1989 г. рожд. за кражу вещей в артистических уборных Латвийской национальной оперы и балета (ЛНОБ).

Кража была совершена 8 сентября прошлого года. Пока артисты оперы выступали на сцене, из уборных были украдены их вещи - компьютеры, мобильные телефоны, деньги и др. В целом сумма украденного составила около 4000 евро.

Как сообщили в полиции,

вор проник в театр в момент, когда посетители возвращались в зал после антракта.

На совершение кражи ему потребовалось 10-15 минут.

Реклама

Вначале полиция сообщала о восьми потерпевших, теперь в деле фигурируют семь человек.

Уголовный процесс передан в прокуратуру Центрального района Риги.

Мужчина находится под арестом, ему грозит тюремный срок до пяти лет, принудительные работы или денежный штраф.

Еще по этой теме
Полиция ищет вора, который обокрал артистов оперы на 4000 евро

Полиция ищет вора, который обокрал артистов оперы на 4000 евро

Подозреваемый в краже личных вещей артистов ЛНО задержан

Подозреваемый в краже личных вещей артистов ЛНО задержан


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Коммерческий
Коммерческий, Lielvārde, 149000 EUR
Дом
Дом, Ķekavas pag., 249000 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Baldone, 225000 EUR

reklama.vesti.lv

17 кошмаров, которые иногда снятся всем. Вот что они означают! Wo&Men

17 кошмаров, которые иногда снятся всем. Вот что они означают!

Ксения Собчак продемонстрировала упругую пятую точку Showbiz

Ксения Собчак продемонстрировала упругую пятую точку

В США испытают лазерное оружие, ослепляющее противника Hi-Tech

В США испытают лазерное оружие, ослепляющее противника

Хазанов сравнил Пугачеву с умершим актером Showbiz

Хазанов сравнил Пугачеву с умершим актером

Оксана Акиньшина в третий раз стала мамой Wo&Men

Оксана Акиньшина в третий раз стала мамой

Происшествия и ЧП

TVNET спрашивает

Делаете ли Вы накопления на старость? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
60 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают Квартиры
Сдают Квартиры 420 EUR
Продают Квартиры
Продают Квартиры 118 800 EUR
Продают Дом
Продают Дом 305 000 EUR
Продают Квартиры
Продают Квартиры 3 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
GRĀMATVEŽA PALĪGS/-DZE
GRĀMATVEŽA PALĪGS/-DZE
PĀRDOŠANAS DIREKTORA VIETNIEKU/- ...
PĀRDOŠANAS DIREKTORA VIETNIEKU/- ...
ELEKTRIĶI-MEHĀNIĶI
ELEKTRIĶI-MEHĀNIĶI
GALVENAIS/-Ā GRĀMATVEDIS/-E
GALVENAIS/-Ā GRĀMATVEDIS/-E
http://alkoutlet.lv

Темы

 