Полиция передала в прокуратуру дело мужчины, обокравшего артистов ЛНОБ

Государственная полиция обратилась в прокуратуру с просьбой предъявить обвинение ранее судимому мужчине 1989 г. рожд. за кражу вещей в артистических уборных Латвийской национальной оперы и балета (ЛНОБ).
Кража была совершена 8 сентября прошлого года. Пока артисты оперы выступали на сцене, из уборных были украдены их вещи - компьютеры, мобильные телефоны, деньги и др. В целом сумма украденного составила около 4000 евро.
Как сообщили в полиции,
вор проник в театр в момент, когда посетители возвращались в зал после антракта.
На совершение кражи ему потребовалось 10-15 минут.
Вначале полиция сообщала о восьми потерпевших, теперь в деле фигурируют семь человек.
Уголовный процесс передан в прокуратуру Центрального района Риги.
Мужчина находится под арестом, ему грозит тюремный срок до пяти лет, принудительные работы или денежный штраф.Еще по этой теме