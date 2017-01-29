Полиция передала в прокуратуру дело мужчины, обокравшего артистов ЛНОБ

Государственная полиция обратилась в прокуратуру с просьбой предъявить обвинение ранее судимому мужчине 1989 г. рожд. за кражу вещей в артистических уборных Латвийской национальной оперы и балета (ЛНОБ).

Кража была совершена 8 сентября прошлого года. Пока артисты оперы выступали на сцене, из уборных были украдены их вещи - компьютеры, мобильные телефоны, деньги и др. В целом сумма украденного составила около 4000 евро.

Как сообщили в полиции,

вор проник в театр в момент, когда посетители возвращались в зал после антракта.

На совершение кражи ему потребовалось 10-15 минут.

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Вначале полиция сообщала о восьми потерпевших, теперь в деле фигурируют семь человек.

Уголовный процесс передан в прокуратуру Центрального района Риги.

Мужчина находится под арестом, ему грозит тюремный срок до пяти лет, принудительные работы или денежный штраф.

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