Полиция закрыла дело против бывших руководителей «Liepаjas metalurgs»

В конце прошлого года управление по борьбе с экономическими преступлениями Госполиции прекратило уголовный процесс против бывших владельцев АО «Liepаjas metalurgs».

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Как рассказал представитель Госполиции Дайрис Анучин, были проверены обстоятельства потенциального присвоения денег и превышения должностных полномочий со стороны бывших руководителей завода. Проанализировано огромное количество документов, направлены многочисленные просьбы о правовой помощи в другие государства, проведено несколько обысков.

Несмотря на это, управление по борьбе с экономическими преступлениями не получило доказательств того, что бывшие руководители металлургического комбината присваивали средства или злоупотребляли полномочиями.

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Решение вступило в силу и обжалованию не подлежит.

Бывший акционер «Liepаjas metalurgs» Сергей Захарьин, имя которого также фигурировало в процессе, считает, что данный уголовный процесс, потребовавший много времени, труда и ресурсов и инициированный на деньги налогоплательщиков, уже изначально был обречен на неудачу.

Процесс был начат летом 2012 года по заявлению Кирова Липмана. В статусе подозреваемых находились Сергей Захарьин, Алексей Захарьин и Илья Сегал.

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