Экспертиза: умершие в Добеле родители, вероятно, скончались от карфентанила

Погибшие в квартире социального дома в Добеле супруги скончались в результате передозировки карфентанила - сильнодействующего наркотика. Об этом свидетельствуют результаты медицинской экспертизы.

Руководитель Земгальского участка Госполиции Юрис Стальгевицс информирует: экспертиза показала, что родители умерли от передозировки наркотиков. Рядом был найден шприц с карфентанилом - смертельным наркотиком. Причины смерти 9-месячного ребенка пока точно не установлены

Как сообщалось ранее, 3 января в Добеле были обнаружены скончавшиеся супруги, а их девятимесячный ребенок, вероятнее всего, умер от голода. В квартире находились еще трое детей — трех, четырех и пяти лет. Они, в состоянии средней тяжести были доставлены в больницу.

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В последний раз молодую женщину видели 27 декабря. Не исключено, что супруги умерли в тот же день. Признаков насильственной смерти у умерших не констатировано.



































Aizvērt Здание в Добеле, в котором произошла трагедия Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA







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