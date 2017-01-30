Задержана первая в этом году группа нарушителей границы

 

Фото: Ieva Čīka / LETA

Государственная погранохрана в минувшую пятницу за незаконное пересечение границы в Бригьской волости Лудзенского края задержала двух граждан Индии и пятерых граждан Бангладеш.

Это первая задержанная в этом году группа нарушителей государственной границы, сообщили агентству ЛЕТА в Госпогранохран.

Семеро нарушителей границы были задержаны при проверке предоставленной местными жителями информации.

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В отношении задержанных начат уголовный процесс об умышленном незаконном пересечении государственной границы.

В прошлом году за незаконное пересечение «зеленой» границы было задержано 369 граждан третьих стран, большинство из них - граждане Вьетнама.


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