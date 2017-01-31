11-летний школьник Александр Дмитриев, ученик 5 класса Пушкинского лицея, до сих пор не вернулся домой из школы. Родители объявили ребенка в розыск. Со слов близких известно, что Александр вышел из школы сегодня, 30 января, в 14.33 и до сих не вернулся.

"Добровольцы Bezvests.lv планируют в ближайшее время поисковое мероприятие в Риге. Более точную информацию - о месте и времени сбора сообщим в ближайшие минуты.

Всех, кто готов помочь добровольцам в поисках, просим быть в полной готовности выехать в ближайшее время", - говорится в сообщении Bezvests.lv.

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Всех, кто видел пропавшего ребенка или что-то знает о его возможном месте нахождения, просим срочно звонить в полицию по телефону 110 или +371 22 084 084!