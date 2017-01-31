11-летний рижанин найден: причина пропажи - конфликт со сверстниками

11-летний школьник Александр Дмитриев найден, с ним все в порядке и ему ничто не угрожает, - такое сообщение появилось на странице Bezvests.lv в фейсбуке буквально через час после официально объявленного поиска.

Команда Bezvests.lv благодарит всех, кто откликнулся на призыв о помощи и был готов выехать на поиски по первому зову. К счастью, на сей раз массовые поиски не понадобились, добровольцы обошлись своими силами. Небольшая группа волонтеров проверила район Пардаугавы - в окрестностях Калнциемского моста и станции Засулаукс. Добровольцы обошли дворы, опросили прохожих, пассажиров электрички и станционных рабочих. Мальчика никто не видел. В процессе поисков волонтеры пытались проверить и проанализировать информацию, поступающую одновременно из разных источников, поэтому коммуникация с сочувствующими и желающими присоединиться была несколько затруднена.

В результате пропавший ребенок был найден некоторое время спустя в несколько другом районе.

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Сестра Александра от имени семьи мальчика выразила благодарность всем, кто уделил свое время поиску их ребенка:

"Огромное спасибо всем, кто откликнулся на просьбу о помощи в поисках 11-летнего Александра Дмитриева: полиция, волонтеры, организация Bezvests.lv, новостные порталы, а также сотни людей, сделавших репосты по группам и своим личным страницам в социальных сетях! Благодаря вашей отзывчивости и оперативной работе спецслужб ребенок был найден и сейчас уже находится дома с родителями! Он не ушел из дома, не заигрался с друзьями, как могло показаться многим. Ребенок попал в неприятную ситуацию, которая могла случиться с каждым — конфликт со сверстниками, который привел к таким последствиям.

Слава Богу, что все хорошо закончилось, и мы надеемся, что больше такого не повторится никогда! Тот ужас, который пережили мы, ни дай Бог никому пережить! Берегите своих детей, и еще раз огромное всем спасибо за то, что не остались равнодушными к чужой беде!"

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