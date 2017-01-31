Инцидент на автовокзале: охранники травмировали мужчину, но скорую не вызвали

 

Фото: TVNET lasītājs

В конце недели на территории Рижского автовокзала произошел инцидент, во время которого некий мужчина получил травму ноги. Точные причины конфликта пока не известны.

В субботу после стычки с охранниками «Latvijas Dzelzceļa» в больницу попал 59-летний мужчина. Медиков вызвали работники Рижской муниципальной полиции, которые оказались на месте происшествия после звонка представителей охраны.

Один очевидец рассказал порталу TVNET, что охранники прижали мужчину к земле.

Задержанный пытался сопротивляться, а потом сказал, что сломал ногу и попросил вызвать «скорую».

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В скоре на место события прибыли представители муниципальной полиции, а чуть позже и работники медицинской помощи. Все это время мужчина лежал на полу.

«Возможно, он был выпивший, хотя я этого не заметил» - сказал очевидец. Как было выяснено позже, полицейские не проверяли уровень алкоголя в крови.

Представительница скорой медицинской помощи Инга Витола порталу TVNET рассказала, что примерно около четырех часов дня был получен вызов с Рижского автовокзала. На месте происшествий 59-летний мужчина жаловался на боли в ноге. Пострадавшего доставили в Рижскую больницу ортопедии и травматологии.

В свою очередь, представитель Рижской Муниципальной полиции Томс Садовскис рассказал TVNET, что в субботу был получен вызов от охранников автобусной станции,

утверждавших, что на территории Рижского автовокзала находится агрессивный мужчина в состоянии алкогольного опьянения.

Оказавшись на месте событий, было выяснено, что мужчина пытался усесться в одно из кресел в зале ожидания чтобы поспать, однако, ему помешали работники охраны, указав, что своими действиями он нарушает внутренние правила автовокзала.

Охранники утверждают, что в разговоре мужчина становился агрессивным и начал конфликт.

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