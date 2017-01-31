В подъезде Кенгарагса 16-летний юноша совершил сексуальное нападение на ребенка

Государственная полиция получила информацию, что десятилетняя девочка в прошлую пятницу в подъезде своего дома в Кенгарагсе подверглась сексуальному нападению. Неизвестный молодой человек выследил ребенка, после чего на лестничной клетке схватил девочку, обнажив свои половые органы. Стражи порядка выяснили, что, вероятнее всего, преступление было совершено 16-летним подростком. 29 января он был задержан.

27 января, примерно после пяти вечера, десятилетняя девочка ехала домой в район Кенгарагс на 15 троллейбусе. В транспорте она заметила подозрительного молодого человека, который долго и пристально смотрел на нее, а позже вышел на той же остановке. Оказавшись у своего дома девочка позвонила в домофон маме, которая в тот момент находилась дома. Зайдя в подъезд, она обнаружила, что «преследователь» все еще идет за ней.





На лестничной площадке чужак схватил ребенка за куртку и за руки. Парень расстегнул штаны, оголив свои половые органы.

В тот момент, когда девочка закричала, извращенец испугался и убежал. Потерпевшая рассказала о ЧП матери, а та срочно передала информацию в полицию. В ходе следствия было установлено, что нападение мог совершить юноша 2000 года рождения, ранее не попадавший в поле зрения органов правопорядка. 29 января его удалось задержать в Юрмале, куда парень уехал отдохнуть.



По делу начат уголовный процесс. У полиции пока нет оснований полагать, что подросток может быть причастен к аналогичным преступлениям в Риге и окрестностях.



Однако, если в вашем распоряжении имеется подобная информация, просьба незамедлительно сообщить об этом в полицию.

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