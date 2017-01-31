Пропал пенсионер: от 74-летнего Яниса нет известий с 26 января

 

Фото: bezvests.lv

74-летний житель села Эглюпес Инчукалнской волости Янис СЛОГС пропал без вести 26 января 2017 г. Мужчина живет на улице Варну. О его пропаже сообщили Bezvests.lv родственники пенсионера, живущие отдельно.

Янис живет один, поэтому достоверно неизвестно, в какое время он пропал. Соседи последний раз его видели 26 января. На звонки близких 27 и 28 января Янис не отвечал. Это родственников насторожило, и они объявили мужчину в розыск.

«С момента своего исчезновения Янис ни с кем не созванивался, да и телефон его остался дома, - рассказывает родственница пропавшего. - Бывало, что засидится у соседей за разговорами, но всегда в тот же день возвращался домой, к своей любимой собаке. Заботясь о своем любимце, он никогда не оставался ночевать в Риге, всегда возвращался домой в свое село. В выходные мы заволновались, когда не смогли до него дозвониться». У мужчины после болезни наблюдаются нарушения памяти.

Реклама

ПРИМЕТЫ: Рост 176 см. Худощавого телосложения, ходит медленно (проблемы с суставами), глаза серого цвета, на левом глазу белое пятно. Обычно одевается в одежду темного цвета, носит клетчатую рубашку.

Всех, кто видел пропавшего мужчину ли что-то знает о его возможном месте нахождения, просим срочно позвонить в полицию по телефону 110 или в Bezvests.lv по номеру +371 22 084 084.

Еще по этой теме
В Риге пропал 11-летний мальчик

В Риге пропал 11-летний мальчик

11-летний рижанин найден: причина пропажи - конфликт со сверстниками

11-летний рижанин найден: причина пропажи - конфликт со сверстниками


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Babītes pag., 187299 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 98000 EUR
Земля
Земля, Jūrmala, 420000 EUR

reklama.vesti.lv

В недрах Земли обнаружили гигантскую «водяную фабрику» Hi-Tech

В недрах Земли обнаружили гигантскую «водяную фабрику»

Дмитрий Нагиев откровенно о разводе: Без любви все бессмысленно Wo&Men

Дмитрий Нагиев откровенно о разводе: Без любви все бессмысленно

СМИ назвали время выхода «операционки» Windows 10 Cloud Hi-Tech

СМИ назвали время выхода «операционки» Windows 10 Cloud

Новый мэр Юрмалы обратилась к организаторам «Новой волны» Showbiz

Новый мэр Юрмалы обратилась к организаторам «Новой волны»

Google назвал самую популярную марку авто Hi-Tech

Google назвал самую популярную марку авто

TVNET спрашивает

Боишься ли ты слежки СГД? 1

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
58 500 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
60 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
75 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Квартиры, Центр
Продают Квартиры, Центр 90 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 420 EUR
Продают Квартиры, Бишумуйжа
Продают Квартиры, Бишумуйжа 68 900 EUR
Сдают Офисы, Марупe
Сдают Офисы, Марупe 817 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
KONSULTANTU/ -I KLIENTU APKALPOŠ ...
KONSULTANTU/ -I KLIENTU APKALPOŠ ...
LOĢISTIKAS PLĀNOTĀJS/-A
LOĢISTIKAS PLĀNOTĀJS/-A
BIROJA ADMINISTRATORI/-U
BIROJA ADMINISTRATORI/-U
JURISTU/-I
JURISTU/-I
http://alkoutlet.lv

Темы

 