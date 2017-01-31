Суд по Золитудской трагедии: всплыли новые подробности

 

Фото: Edijs Pālens / LETA

Сегодня состоялось очередное заседание суда Земгальского района Риги по Золитудской трагедии. На сегодняшнее заседание суда в принудительном порядке доставили пятерых свидетелей. Одного свидетеля привезти не удалось. Выяснились и новые подробности той трагедии, сообщает Служба новостей Латвийского радио.

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Одного из 6 свидетелей даже принудительно не удалось привезти в суд – полиция, приехав по указанному адресу, обнаружила, что ворота дома закрыты. А из самого дома никто так не вышел. Следовательно, решение суда невозможно было исполнить.

Что касается дела по существу, то всплыли новые подробности. Из показаний подсобного работника строительной фирмы «Томекс» Валерия Домбровского следует, что на крыше «Максимы» стояли паллеты с брусчаткой. Примерно 12 штук, в 2 этажа.

По оценкам подсобника, масса одного такого поддона могла быть около полутора тонн.

Это, по словам свидетеля, тоже могло повлиять на обрушение.

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Второе заседание суда по золитудской трагедии

Фото: Второе заседание суда по золитудской трагедии0

Государственное обвинение в то же время указывает, что эту информацию следует анализировать вместе с показаниями других свидетелей.

«Показания каждого свидетеля все-таки надо оценивать во взаимосвязи с остальными показаниями. Однозначно, что на крышу поднимали строительные материалы. Вопрос здесь о самом процессе: как именно это исполняли? И мы это проанализируем», — отметил прокурор Агрис Скрадайлис.

В Золитуде почтили память погибших в трагедии

Фото: В Золитуде почтили память погибших в трагедии0

Другой свидетель, работник торгового зала «Максимы» Андрей Забелин указал на странности в конструкциях здания, которые он заметил, поскольку раньше имел опыт работы в строительстве.

Руководству «Максимы» Андрей об этом не сообщил, потому что это было вне его компетенции.

В целом, все сотрудники Максимы признали, что с техникой безопасности были ознакомлены. Как сообщалось ранее, в магазине еще до дня обрушения регулярно звучала пожарная сигнализация. Согласно инструкциям, сначала нужно было следовать указаниям охранника или менеджера. Но как признал в своих показаниях работник торгового зала Агрис Цвиликовскис, если бы он видел непосредственную угрозу для своей жизни, то мог бы, согласно инструкциям, без разрешения охраны покинуть зал.

Заседание суда по делу о Золитудской трагедии

Фото: Заседание суда по делу о Золитудской трагедии0

Тем не менее, при звуке сигнализации со временем зал уже никто не покидал. А в день трагедии, как сообщил работник «Максимы» Андрей Забелин, услышав сигнализацию, он подошел к охраннику. Но охранник сказал, что все нормально и, можно продолжать работу.

По мнению Елены Квятковской, адвоката обвиняемого специалиста Максимы по рабочей безопасности Инны Шуваевы, о безопасности сотрудников должен заботиться не только работодатель, но и сам работник.

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«На мой взгляд, все-таки важно помнить, что все люди, работающие во всех предприятиях, в принципе, взрослые и дееспособные люди. И, конечно, в обязанности работодателя входит инструктаж этих работников, и разъяснение, как нужно действовать в той или иной ситуации. Но

в таких ситуациях не все зависит от работодателя. И каждому человеку нужно отчасти самому позаботиться о своей безопасности»,

— указала Квятковская.

Еще один свидетель, тоже сотрудник торгового зала Виктор Игнатьев сообщил, что в день обрушения, когда с крыши стали падать балки, видел лужи керосина или бензина.

Заседание суда Земгальского района Риги по делу Золитудской трагедии продолжится в среду, 1 февраля.

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