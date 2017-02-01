Пьяная прогулка с грудничком: Сиротский суд лишил родительских прав отца и мать

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Рижский сиротский суд лишил родительских прав мужчину, который, пытаясь скрыться от полиции, угрожал расправиться с недавно родившейся дочкой. Об этом агентству ЛЕТА сообщили в суде.

Муниципальная полиция Риги 25 января задержали нетрезвых родителей, которые не были способны позаботиться о своем младенце.

Отец девочки признал, что употреблял алкоголь, а мать отрицала, что пьяна. Отец с детской коляской пытался сбежать от полиции, угрожая, что в случае задержания пострадает ребенок.

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Рижский сиротский суд на основании сообщения полиции в тот же день принял единоличное решение лишить мать и отца родительских прав.

Ребенок после инцидента был доставлен в больницу для проверки здоровья, которая не выявила никаких повреждений, и дальнейшая госпитализация девочке не потребовалась.

В настоящее время девочка находится в детском центре социальной опеки. Сиротский суд продолжает опрашивать родственников, может ли кто-то взять на себя заботу о ребенке, пока родители лишены прав.

Это первый ребенок в семье, и ранее она не попадала в поле зрения сиротского суда.

Родители обратились в сиротский суд и переживают происшедшее,

но оба не согласны с действиям полиции и считают, что ребенок был изъят из семьи необоснованно.

Согласно закону, в течение 15 дней после принятия решения сиротский суд должен созвать заседание, чтобы коллегиально принять решение о возможном восстановлении родительских прав. Рассмотрение дела этой семьи состоится на следующей неделе.

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