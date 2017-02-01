Дело обокравшего артистов оперы мужчины передано в суд

 

Фото: Jānis Škapars/TVNET

В конце января прокурор прокуратуры Центрального района Риги передал в суд Видземского предместья Риги уголовное дело ранее судимого мужчины о кражу вещей в артистических уборных Латвийской национальной оперы и балета (ЛНОБ).

Как сообщила агентству ЛЕТА пресс-секретарь прокуратуры Кристине Сутугина, согласно обвинительному заключению, мужчина 8 сентября 2016 года проник в незапертые гримуборные артистов ЛНОБ, пока они находились на сцене, и похитил принадлежащие артистам вещи.

Общая сумма причиненного восьми потерпервшим ущерба составляет 3706 евро.

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По другому уголовному процессу в отношении обвиняемого мужчины по решению суда Латгальского предместья применена мера пресечения - содержание под стражей.

Как сообщалоь, кража была совершена 8 сентября прошлого года. Пока артисты оперы выступали на сцене, из уборных были украдены их вещи - компьютеры, мобильные телефоны, деньги и др. В целом сумма украденного составила около 4000 евро.

Вор проник в театр в момент, когда посетители возвращались в зал после антракта. На совершение кражи ему потребовалось 10-15 минут.

Мужчина грозит тюремный срок до пяти лет, принудительные работы или денежный штраф.

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