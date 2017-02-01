В Саласпилсе открытым пламенем горел двухэтажный жилой дом

Сотрудникам Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) после нескольких часов работы удалось ликвидировать пожар в жилом доме в Саласпилсе на ул. Ригас, сообщила ГПСС в «twitter».

Как сообщила агентству ЛETA представитель ГПСС Инта Шабоха, сегодня незадолго до 14.00 ГПСС получила вызов на ул. Ригас в Саласпилсе, где в одном из домов был замечен дым. Прибыв на место, пожарные обнаружили, что двухэтажный жилой дом горит открытым пламенем.

Горели крыша жилого дома площадью 150 кв. м и межэтажное перекрытие.

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В 15.14 пожар был локализован, а в 18.12 - полностью ликвидирован.