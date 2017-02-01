Водитель троллейбуса, обвиняемый в педофилии, вину не признал

Суд Земгальского предместья
 

Суд Земгальского предместья. Фото: Jānis Škapars/TVNET

Водитель троллейбуса, работавший на предприятии «Ригас сатиксме», которого обвиняют в том, что под ником «Наталия» он собирал большие объемы детской порнографии, обвинений в педофилии не признал, сообщила агентству ЛЕТА его адвокат Рита Ольхова.

Обвиняемый мужчина признает, что действовал в интернете, на публично доступных порталах, где получал разного рода фотографии, однако другие обвинения он отклоняет, сказала Ольхова.

Фото: Jānis Škapars/TVNET

По этому делу уже состоялось несколько слушаний и продолжается судебное расследование, добавила она.

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Дело в суде Земгальского предместья Риги рассматривается за закрытыми дверями.

Ранее агентству ЛЕТА в суде сообщили, что мужчине выдвинуты обвинения в совершении 16 преступлений по ст. 162 Уголовного закона (совращение), 19 преступлений по 2-й части ст. 166 Уголовного закона (демонстрация порнографического представления, развлечения интимного характера), 21 преступлении по 3-й части 166 статьи Уголовного закона (воровство и вымогательство в крупных размерах).

Дело рассматривает судья Лана Лея.

Как сообщалось, задержанный в мае 2015 года распространитель порнографии 1983 г. рождения действовал в интернете на протяжении семи лет. В ходе обыска у него нашли компьютер и носители информации с более чем 22 тыс. видео и фотофайлами порнографического содержания.

Мужчина создавал в социальных сетях фальшивые профили под ником «Наталия» и активно знакомился с мальчиками и юношами в возрасте от 14 до 23 лет, у которых затем просил фото в обнаженном виде, которое использовал для шантажа.

Уже в начале следствия стало ясно, что от действий мужчины могли пострадать около тысячи молодых людей.

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