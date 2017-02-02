Вчера при пожаре погиб один человек

 

Фото: AP/Scanpix

За минувшие сутки в Латвии было потушено 11 пожаров, один человек погиб, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

Семь пожаров вчера зарегистрировали в латвийских краях, три – в Риге и один – в другом городе.

В целом ГПСС за минувшие сутки получила 25 вызовов, в том числе проведено 12 спасательных операций, два вызова оказались ложными.

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С начала года в Латвии зарегистрировано 524 пожара, в которых пострадало 46 человек, 52 человека спасены, 8 человек погибли, в том числе двое детей.


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