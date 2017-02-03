Двое рижан изнасиловали девушку, сняв все это на камеру и выложив в Instagram

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

В минувшие выходные в Instagram появились шокирующие фото и видео: двое парней насилуют девушку. Об этом порталу Kompromat.lv сообщила одна из пользователей социальной сети, которая проявила бдительность и скопировала факт возможного преступления.

«Парень из Риги на своей страничке в Инстаграм опубликовал фото и видео, как он со своим другом насилуют девушку, у которой ленточка на руке из клуба Studio 69. На видео видно, как она захлебывается водой», - рассказывает источник Kompromat.lv.

Позднее фотографии и видео были удалены, но источник Kompromat.lv скопировала свидетельства возможного преступления.

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«Опросила всех знакомых, но никто не знает эту девушку. Все, кто видел этот ужас, говорят, что видят её впервые. Она не из того круга общения, откуда эти уроды»,

- говорит источник Kompromat.lv.

Фото: Facebook

Как установил портал Kompromat.lv, один из фигурантов 23-летний рижанин. На его аккаунт в Instagram подписчины 737 пользователей социальной сети.

Kompromat.lv обращается с заявлением в правоохранительные органы с просьбой расследовать обстоятельства случившегося. Возможно, речь идет о жестоком публичном изнасиловании или пропаганде насилия.

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