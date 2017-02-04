Жестокое убийство в Елгаве: труп мужчины лежал на балконе несколько недель

В одном жилом многквартирном доме в предместье Елгавы констатировали безжалостное преступление. Что о смерти соседа думают местные жители и кто виноват в трагедии?

Местные рассказывают, что полицейские в этой квартире были частыми гостями. Однажды мужчины в форме выбили дверь, а после, выносили из помещения вещи в картонных коробках. Что в них находилось, соседи не знают. Тем не менее, никто из них никогда не жаловался, ведь все жили бок о бок больше десяти лет.

В конце прошлого года хозяйка квартиры умерла, но позже в

здесь видели одного из ее сыновей - безработного и любителя опрокинуть стаканчик-другой.

Потом наступила тишина. Но 25 января окружающих повергла в шок новость — сосед найден мертвым.

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Позже выяснилось, что на протяжении нескольких недель они жили рядом с телом, а морозная погода, вероятнее всего, помогла скрыть следы преступления. Труп был выброшен на балкон и закидан тряпками.

Пока не известно, как долго тело 42-летнего мужчины находилось на балконе. Ясно одно — скорее всего он был задушен.

Подозреваемый, ранее судимый за убийство, вскоре был задержан. На данный момент полицейские выясняют, что объединяло жертву с убийцей и каковы могут быть мотивы жестокого преступления.

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