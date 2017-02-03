Хроника полиции: муж ударил жену из-за больного ребенка

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Valery Sharifulin / TASS

Вчера, 2 февраля, работники Рижской муниципальной полиции получили вызов в Золитуде, где некую женщину не выпускали из своего жилья.

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Явившись на место события, полицейские долго стучали в дверь указанной квартиры, но никто не открывал. Также из квартиры не доносилось каких-то звуков. Стражи порядка решили опросить соседей, не слышали ли они криков.

Полицейские постучали в одну дверь, но ее хозяйка не открыла, заявив, что не вмешивается в дела соседей и никому двери не открывает. Других соседей застать не удалось. Между тем в дежурную часть снова поступила информация о том, что женщину не выпускают из квартиры и, возможно она страдает от насилия.

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Стражи порядка, убедившись в правильности номера квартиры, решили взломать дверь.

Но в этот же момент обитатели квартиры, возможно, услышав разговор полицейских, решили открыть дверь сами.

В квартире находились мужчина и женщина. Паре объяснили причину визита. Учитывая первоначальную информацию, полицейские решили поговорить с каждым по отдельности. Пару разделили, чтобы выяснить причины происходящего.

Женщина рассказала, что в квартире находятся две ее малолетние дочери. Старшая из них недавно гостила у бабуши и заболела. Ее муж – биологический отец только младшей из дочерей.

Конфликт начался из-за того, что мужчина не разрешал, чтобы обе девочки находились в одном помещении. Свое решение он обосновал тем, что беспокоится за здоровье своей настоящей дочери.

В итоге пара поругалась, и женщина решила уехать к матери. Мужчина против этого не возражал, но, когда женщина собрала свои вещи, он ее не выпускал из квартиры. Между возлюбленными возникла перепалка, и мужчина толкнул жену.

Она разбила голову об шкаф.

Полицейские предложили пострадавшей вызывать Службу неотложной скорой помощи, чтобы осмотреть ушиб головы, но женщина заверила, что в медицинской помощи не нуждается.

Тем временем мужчина подтвердил в беседе со вторым полицейским, что ссора возникла из-за ребенка.

Полиция ему разъяснила, что споры нужно решать без насилия и у такого действия могут быть последствия.

В ходе беседы пострадавшей объяснили, что, если она напишет заявление, то ее обидчика могут разлучить с семьей и установить запрет к ней приближаться. Женщина заверила, что муж относится к детям очень хорошо и отказалась писать заявление.

Стражи порядка объяснили, сто она свое решение может обдумать и, в случае необходимости, использовать предложенную возможность.

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