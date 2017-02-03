Страшная трагедия в семье известного эстонского предпринимателя

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

В семье владельца фирмы ветряной энергетики Eleon AS Андреса Сынаялга произошла страшная трагедия: в начале этой недели погиб его старший сын - 32-летний Алари Сынаялг, пишет Õhtuleht.

Он выпал из окна пятого этажа своего дома в Таллинне.

«Я потеряла сына! Он.. выпал из окна.. и умер. Я не могу больше говорить», - сказала его мать Сийри Сынаялг Õhtuleht.

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По ее словам, нет оснований предполагать, что гибель ее сына - результат преступления. Женщина склоняется к тому, что произошел несчастный случай.


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