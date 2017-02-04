Компенсация за убийство Элины Пупини – цена щенка

Рижский окружной суд (судья Жанете Вевере) в деле об убийстве Элины Пупини рассмотрел вопрос о взыскании моральной компенсации с Яниса Гайгалса, осужденного за убийство. После рассмотрения данного вопроса, суд принял решение присудить моральную компенсацию всем членам семьи убитой Элины.

Решением суда маме девушки Айи Пупин присуждена компенсация в размере 4361 евро, папе Михаилу – 5500 евро, а сестре Агнесе Пупини – 3228 евро. Кроме того, в пользу Айи Пупини присуждена материальная компенсация в размере 400 евро за услуги адвоката, но отклонено требование о материальной компенсации в размере 102 евро.

Полный текст приговора по данному делу будет доступен 17 февраля, но уже известно, что это решение будет обжаловано. Об этом сказал Михаил Пупиньш. По его словам,

семья пойдет до конца и будет добиваться соответствующей компенсации, а не подкинутой «корке хлеба» за жизнь человека.

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- Это не моральная компенсация за жизнь человека. Такая компенсация равняется стоимости породистого щенка – можете войти на любой сайт объявлений и посмотреть, сколько стоят породистые щенки. Иные даже больше, чем присужденные нам моральные компенсации. На процессе я так и сказал в глаза судье, вызвав ее недовольство. Хочу отметить некомпетентность судей в Латвии. Я подавал иск не о возмещении моральной, а материальной компенсации: посчитал сколько мы вложили в воспитание, образование и так далее за недолгую жизнь Элины. Но суд так и не учел этот нюанс, выставив мое требование в качестве морального ущерба, - подчеркнул Михаил Пупиньш.

Михаил подал иск о взыскании материальной и моральной компенсации более чем на 2,1 млн евро. Как видим,

Рижский окружной суд решил, что родные зверски убитой девушки обойдутся и несколькими тысячами.

Кстати, как подчеркивает Михаил Пупиньш, речь не в размере самой компенсации, а в справедливости. Ведь таких случаев, как у семьи Пупиньшей, множество, но большинство людей не идут до конца.

- В конце концов, неважно какая будет компенсация. Пусть это будет 1 цент. Нам она не нужна, эти деньги наша семья не возьмет так или иначе – мы их отдадим нищим, например. Но должна же быть справедливость, - негодует Михаил Пупиньш.

Надо сказать, что вопрос о моральной компенсации рассматривался фактически уже в четвертый раз. В конце октября 2014 года суд Курземского района города Риги за убийство приговорил Яниса Гайгалса к 10 годам и 1 месяцу лишения свободы. Согласно приговору суда первой инстанции, с Яниса Гайгалса в пользу потерпевших было решено взыскать материальную компенсацию: Айи Пупини – 13 090 евро, Михаилу Пупиню – 14 601 евро, а Агнесе Пупини – 5000 евро.

Рижский окружной суд, рассмотрев апелляционную жалобу, посчитал, что и присужденная ранее компенсация слишком велика для семьи убитой Элины. В итоге морально-материальная компенсация сократилась с чуть более 33 тыс. до 12 тыс., которые, по мнению судебной коллегии, должна получить исключительно сестра Элины Агнесе, после чего поделиться с мамой и палой. Естественно, этот приговор был обжалован и по поводу компенсаций, и по поводу наказания Гайгалсу, которому окружной суд немного скостил тюремный срок – до 9 лет и 10 месяцев.

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