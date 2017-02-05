KNAB заинтересовался расходами Огре и Вентспилса

В поле зрения Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) попали расходы Вентспилсского и Огрского самоуправлений, возможно, противоречащие ограничениям на предвыборную агитацию, сообщили агентству ЛЕТА в бюро.

На эти случаи обратил внимание «Общество за открытость «Delna», напомнив, что, по закону, использование административного ресурса в предвыборной агитации запрещено.

«Delna» усматривает нарушения в трех закупках самоуправлений, которые, возможно, противоречат ограничениям предвыборной агитации.

«Огрское и Вентспилсское самоуправления ищут медиаканалы для отражения актуальных событий в самоуправлениях и их успехов»,

- заявила организация.

Реклама

Речь идет о трех закупках: «Разработка и размещение информации о Вентспилсе на новостных порталах в 2016 году» по заказу Вентспилсской думы, закупка Огрского самоуправления «Создание и показ телесюжетов» и аналогичная закупка огрского муниципального агентства «Ogres namsaimnieks».

Самоуправления отклоняют претензии. В Вентспилсе пояснили, что размешщение информации связано с популяризацией туристического предложения города. Мэр Айвар Лембергс считает действия «Delna» политически мотивированными, так как в организацию входят политики «Единства» и приближенные к ним люди. В Огре заявили, что спорные закупки связаны с информированием населения.