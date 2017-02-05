KNAB заинтересовался расходами Огре и Вентспилса

 

Фото: Edijs Pālens / LETA

В поле зрения Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) попали расходы Вентспилсского и Огрского самоуправлений, возможно, противоречащие ограничениям на предвыборную агитацию, сообщили агентству ЛЕТА в бюро.

На эти случаи обратил внимание «Общество за открытость «Delna», напомнив, что, по закону, использование административного ресурса в предвыборной агитации запрещено.

«Delna» усматривает нарушения в трех закупках самоуправлений, которые, возможно, противоречат ограничениям предвыборной агитации.

«Огрское и Вентспилсское самоуправления ищут медиаканалы для отражения актуальных событий в самоуправлениях и их успехов»,

- заявила организация.

Реклама

Речь идет о трех закупках: «Разработка и размещение информации о Вентспилсе на новостных порталах в 2016 году» по заказу Вентспилсской думы, закупка Огрского самоуправления «Создание и показ телесюжетов» и аналогичная закупка огрского муниципального агентства «Ogres namsaimnieks».

Самоуправления отклоняют претензии. В Вентспилсе пояснили, что размешщение информации связано с популяризацией туристического предложения города. Мэр Айвар Лембергс считает действия «Delna» политически мотивированными, так как в организацию входят политики «Единства» и приближенные к ним люди. В Огре заявили, что спорные закупки связаны с информированием населения.


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 34000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 279650 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Rīga, 574 EUR

reklama.vesti.lv

Ученые: Человек должен работать не более 39 часов в неделю Hi-Tech

Ученые: Человек должен работать не более 39 часов в неделю

Дальше некуда! 48-летня Бондарчук в бикини ужасает худобой Wo&Men

Дальше некуда! 48-летня Бондарчук в бикини ужасает худобой

В Японии появилась одежда, которая «убивает девственников» Wo&Men

В Японии появилась одежда, которая «убивает девственников»

Эксперты назвали три вероятные причины конца света Hi-Tech

Эксперты назвали три вероятные причины конца света

Назван самый популярный пост в истории Instagram Hi-Tech

Назван самый популярный пост в истории Instagram

TVNET спрашивает

Приходилось ли Вам сталкиваться с халатностью и равнодушием медработников? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
60 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
58 500 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
75 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают kвартиры, Старая Рига
Продают kвартиры, Старая Рига 250 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 420 EUR
Продают Квартиры, Бишумуйжа
Продают Квартиры, Бишумуйжа 68 900 EUR
Сдают Офисы, Марупe
Сдают Офисы, Марупe 817 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
JAUNĀKO ERP PROGRAMMĒTĀJU
JAUNĀKO ERP PROGRAMMĒTĀJU
ELEKTROIEKĀRTU MEHĀNIĶI
ELEKTROIEKĀRTU MEHĀNIĶI
SCALA PROGRAMMĒTĀJS/-A
SCALA PROGRAMMĒTĀJS/-A
PĀRDOŠANAS VADĪTĀJS/-A APGĀDĒM ...
PĀRDOŠANAS VADĪTĀJS/-A APGĀDĒM ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 