Люди калечатся, падая на лыжных горках и тротуарах

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Edijs Pālens / LETA

В субботу после падения на лыжной горе помощь врачей потребовалась двум людям, сообщила представитель Службы неотложной медицинской помощи Сармите Скуиня.

В Видземе упал 27-летний сноубордист, а 55-летняя женщина получила травмы, съезжая на лыжах с горы. Пострадавшие доставлены в больницу.

Также врачи оказали помощь трем мужчинам в возрасте от 30 до 64 лет, которые пострадали от переохлаждения, лежа на улице после употребления алкоголя.

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Две женщины получили травмы, упав в Риге на скользких тротуарах.

Всего СНМП получила вчера 1314 вызовов, в том числе 247 на травмы.


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