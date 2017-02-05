Имантский педофил обжаловал 25-летний тюремный срок

Так называемый имантский педофил Наурис Пикштейнс обжаловал приговор суда о лишении свободы на 25 лет и пробационном надзоре на три года, рассказал его адвокат Антон Дребниекс.

В Пардаугавском суде Риги агентству ЛЕТА сообщили, что по делу еще идет срок обжалования, и никакие протесты или жалобы получены не были.

Как сообщалось, устранив техническую ошибку, суд Курземского района Риги (теперь Пардаугавский суд) приговорил имантского педофила к лишению свободы на 25 лет.

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Дело было передано на повторное рассмотрение в суд первой инстанции из-за технической ошибки Рижского окружного суда.

Ошибочными были даты совершения преступлений, которые не соответствовали фактическим обстоятельствам дела.

Пикштейнс признан виновным по всем инкриминируемым эпизодам. Прокурор требовал для него 20 лет тюрьмы. Обвиняемый свою вину признал и раскаялся.

Мужчина обвинялся в насильственном удовлетворении полового влечения противоестественным способом с малолетними и в развратных действиях с малолетними. Он нападал на девочек в подъездах домов в Иманте и Засулауксе, в августе 2015 года. Мужчина был признан вменяемым и осознавал свои действия.

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