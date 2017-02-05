Каспар все время говорил о самоубийстве, а теперь пропал. Сестра просит о помощи

 

Фото: facebook

Сестра просит о помощи в поисках своего брата. Страдающий о депрессии парень неоднократно говорил о самоубийстве, и вот, пропал. Сестра сообщила об этом в Facebook, она просит не остаться в стороне и помочь найти родного человека. Приводим перевод ее сообщения:

"Сейчас я пишу сообщение, делиться которым хотела бы меньше всего, но это нужно сделать, так как еще есть надежда. Без вести пропал мой любимый брат Каспарс Пога. В Риге. Пропал он с вечера четверга, т.е. 2 февраля, но все приметы свидетельствуют, что его мысли по отношению к себе были плохими, так как в течение последней недели он упоминал слово "самоубийство" в конце каждого предложения. В четверг я ему не позвонила, так как казалось, что все идет к лучшему. В пятницу телефон был уже отключен.

Причина - какая-то не сделанная до конца работа, важный проект не доведен до конца...!!! Столь абсурдная причина.. Нормально не спал более двух недель, поэтому его действия могут быть непредсказуемыми. Алкоголь не употребляет. Мог принять антидепрессанты.

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Просьба, если кто-то его встретил, видел... говорил.. пожалуйста, сообщите. Может быть, он отправился из дома на Тейке в центр вечером в четверг около 19 часов на общественном транспорте. Возможно, на 12 троллейбусе. Говорил о реке Даугава как о спасении... поэтому мог быть замечен на набережной и т.д. Любая информация может помочь.

Полиции сообщили, обзвонили медучреждения. Друзья брата очень помогают.

Если есть новости, звоните - 20503600! Спасибо!"


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