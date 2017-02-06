Трое латвийских рыбаков провалились в Эстонии на моторных санях под лед

В воскресенье днем около Пярнуского залива под лед провалилась моторные сани с латвийскими рыбаками. В результате инцидента никто из них не пострадал, но мужчины остались без ключей от автомобиля, которые утонули.

Инцидент произошел пятого февраля в 13.00 примерно в пяти километрах от берега. В результат инцидента никто из трех рыбаков не пострадал. Спасатели доставили мужчин на берег.

В утонувших моторных санях были документы мужчин и ключи от автомобиля. В итоге в автомобиль они вчера вечером попасть не смогли. Сегодня рыбаки попробуют достать сани из воды.

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