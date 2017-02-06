Задержанный за вождение в пьяном виде депутат вышел из ВЛ-ТБ/ДННЛ

 

Фото: depositphotos.com

Депутат Елгавской думы Айгар Струпулис, который был пойман за рулем в нетрезвом состоянии, вышел из национального объединения «Все для Латвии»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ.

Правление партии приняло его заявление, потому что «действия Струпулиса несовместимы с принципами партии», заявил сопредседатель нацобъединения Гайдис Берзиньш.

Правление ВЛ-ТБ/ДННЛ требует также, чтобы Струпулис сложил мандат депутата Евлавской думы.

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Елгавский суд 3 февраля применил к Струпулису арест на 5 дней, штраф в размере 850 евро и на два года лишил водительских прав.

Струпулис сначала пытался объяснить наличие в организме 1,5 промилле алкоголя приемом медикаментов после визита к стоматологу, но потом признался, что на работе пил пиво.

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