В Ильгюциемсе нетрезвый мужчина угрожал таксисту оружием

 

Фото: Lita Krone / LETA

Ночью 4 февраля сотрудники Рижской муниципальной полиции, во время патрулирования в Ильгюциемсе, встретили водителя такси, который сообщил, что некий пассажир наставил на него пистолет и потребовал бесплатно вести. Таксисту удалось убежать.

Стражи порядка осмотрели округу и вскоре встретили подходящего под описание злоумышленника. Мужчину задержали и отвели в зону, которую снимает камера, установленная на полицейской машине.

Задержанный отрицал наличие огнестрельного оружия

. Во время осмотра при нем нашли газовый пистолет и девять патронов для него, четыре охотничьих патрона и три боевых. Кроме того, в сумке обнаружили охотничий нож.

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На вопрос, почему он угрожал таксисту пистолетом, мужчина не ответил, лишь утверждал, что никому не угрожал. От мужчины исходил запах алкоголя.

Мужчину доставили в Госполицию для выяснения обстоятельств.

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