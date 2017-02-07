Возможное изнасилование в сети: возбуждено уголовное дело

 

Фото: Valsts policija

В связи с публикацией фото и видео материалов, на которых, вероятнее всего, запечатлено изнасилование молодой девушки, Государственная полиция возбудила уголовный процесс. Об этом рассказал представитель Госполиции Дайрис Анучинс.

К работникам Госполиции обратилась сама пострадавшая. Государственная полиция начала уголовное дело в связи с возможным изнасилованием, которое было запечатлено на видео и опубликовано в интернете.

Как ранее сообщал Русский TVNET недавно в Instagram появились шокирующие фото и видео: двое парней насилуют девушку. Об этом сообщила одна из пользователей социальной сети, которая проявила бдительность и скопировала факт возможного преступления.

Реклама
Еще по этой теме
Миллионера арестовали за изнасилование спустя 26 лет

Миллионера арестовали за изнасилование спустя 26 лет

Пациентка, обвинившая анестезиолога в изнасиловании, оклеветала его

Пациентка, обвинившая анестезиолога в изнасиловании, оклеветала его

Двое рижан изнасиловали девушку, сняв все это на камеру и выложив в Instagram

Двое рижан изнасиловали девушку, сняв все это на камеру и выложив в Instagram


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Babītes pag., 187299 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 13000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 120000 EUR

reklama.vesti.lv

Личная жизнь экс-«фабрикантов»: дети и вторые половинки героев Showbiz

Личная жизнь экс-«фабрикантов»: дети и вторые половинки героев

В центре Риги заметили необычное природное явление Hi-Tech

В центре Риги заметили необычное природное явление

Вот это да! Некоторые продукты полезнее употреблять несвежими Wo&Men

Вот это да! Некоторые продукты полезнее употреблять несвежими

Недоношенный бегемотик Фиона стала звездой Сети Wo&Men

Недоношенный бегемотик Фиона стала звездой Сети

Apple отзывает почти 90 тысяч iPhone 6S Hi-Tech

Apple отзывает почти 90 тысяч iPhone 6S

Насилие

Полиция

TVNET спрашивает

А вы позволяете себе агрессивную езду? 1

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Квартира
Квартира Rīga
58 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
60 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают kвартиры, Центр
Сдают kвартиры, Центр 230 EUR
Сдают Офисы, Центр
Сдают Офисы, Центр 380 EUR
Сдают tорговые площади, Центр
Сдают tорговые площади, Центр 5 500 EUR
Продают kвартиры, Юрмала
Продают kвартиры, Юрмала 50 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
PĀRDOŠANAS MENEDŽERI
PĀRDOŠANAS MENEDŽERI
МЕНЕДЖЕРА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕ ...
МЕНЕДЖЕРА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕ ...
PROJEKTU VADĪTĀJA ASISTENTI / ...
PROJEKTU VADĪTĀJA ASISTENTI / ...
LOĢISTIKAS VADĪTĀJA ASISTENTS/-E ...
LOĢISTIKAS VADĪTĀJA ASISTENTS/-E ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 