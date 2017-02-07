Возможное изнасилование в сети: возбуждено уголовное дело

В связи с публикацией фото и видео материалов, на которых, вероятнее всего, запечатлено изнасилование молодой девушки, Государственная полиция возбудила уголовный процесс. Об этом рассказал представитель Госполиции Дайрис Анучинс.

К работникам Госполиции обратилась сама пострадавшая. Государственная полиция начала уголовное дело в связи с возможным изнасилованием, которое было запечатлено на видео и опубликовано в интернете.

Как ранее сообщал Русский TVNET недавно в Instagram появились шокирующие фото и видео: двое парней насилуют девушку. Об этом сообщила одна из пользователей социальной сети, которая проявила бдительность и скопировала факт возможного преступления.

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