От гриппа на прошлой неделе умерли еще шесть человек

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

На прошлой неделе от гриппа умерли еще шесть человек, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

В целом за этот сезон грипп унес жизнь уже 14 человек. У умерших от гриппа были хроническое заболевания сердца, дыхательных путей, почек и др. Все пациенты были в возрасте старше 60 лет.

Интенсивность распространения гриппа на прошлой неделе увеличилась на 18,1%. Самый высокий уровень заболеваемости был в Валмиерском крае - 749,5 случая на 100 000 человек.

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В больницу с гриппом на прошлой неделе доставлены 167 человек, а еще 39 человек госпитализированы с вызванной гриппом пневмонией.

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