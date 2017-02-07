АЧС выявлена и на 2-й ферме Ancers: ликвидируют 10 тысяч свиней

Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) сегодня получила результаты лабораторных исследований, подтверждающих наличие вируса африканской чумы свиней (АЧС) на принадлежащей ООО «Ancers» ферме «Бунчи» в Саласписском крае, где содержится около 10 тыс. животных.

Три недели назад «Ancers» пришлось ликвидировать 5023 свиньи на ферме «Рукас» в Кримулдском крае, а на ферме в Саласпилсском крае провели дополнительные проверки, чтобы убедиться, что животные не заражены вирусом АЧС.

На ферме, где обнаружено заболевание, ПВС ввела защитные мероприятия.

Действует карантин - в радиусе трех километров установлена охраняемая зона, в радиусе десяти километров ведется надзор. На этой территории будет контролироваться состояние здоровья домашних свиней и кабанов, а также движение транспортных средств. Особое внимание будет уделяться перевозке животных и мясных продуктов.

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Ранее председатель правления ООО «Ancers» Раймонд Калванс сообщил агентству ЛЕТА, что убытки из-за ликвидации свиноматок и поросят на затронутой АЧС ферме «Рукас» в Кримулдском каре могут составить миллионы евро.

Наряду с финансовым ущербом фирму тревожит потеря генетического материала.

17 января этого года правительство ввело чрезвычайное положение в Кримулдском, Адажском и Саласпилсском краях, затронутых африканской чумой свиней.

Чрезвычайное положение введено до 17 апреля.

В предыдущий раз чрезвычайное положение в связи с АЧС объявлялось 1 июля 2014 года, когда в Латвии впервые была выявлена вспышка инфекции.

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