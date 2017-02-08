В минувшие сутки потушен один пожар прошлогодней травы

В минувшие сутки зарегистрировано 33 пожара, в том числе один пожар прошлогодней травы, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.
В Риге вчера зарегистрировано восемь пожаров, в других городах - шесть, в регионах Латвии - 18.
Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix
В минувшие сутки зарегистрировано 33 пожара, в том числе один пожар прошлогодней травы, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.
В Риге вчера зарегистрировано восемь пожаров, в других городах - шесть, в регионах Латвии - 18.