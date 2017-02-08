В минувшие сутки потушен один пожар прошлогодней травы

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

В минувшие сутки зарегистрировано 33 пожара, в том числе один пожар прошлогодней травы, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.

В Риге вчера зарегистрировано восемь пожаров, в других городах - шесть, в регионах Латвии - 18.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Rīga, 215000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 149000 EUR
Дом
Дом, Babītes pag., 187299 EUR

reklama.vesti.lv

Вейпинг посчитали безопаснее курения сигарет Hi-Tech

Вейпинг посчитали безопаснее курения сигарет

На латвийские предприятия совершена «кибератака» Hi-Tech

На латвийские предприятия совершена «кибератака»

Недоношенный бегемотик Фиона стала звездой Сети Wo&Men

Недоношенный бегемотик Фиона стала звездой Сети

В центре Риги заметили необычное природное явление Hi-Tech

В центре Риги заметили необычное природное явление

Константин Райкин назвал Россию «некрофильским государством» Showbiz

Константин Райкин назвал Россию «некрофильским государством»

Пожары

TVNET спрашивает

Как вы оцениваете идею сделать 8 марта выходным днем? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
75 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
60 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
58 500 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают kвартиры, Центр
Сдают kвартиры, Центр 230 EUR
Сдают Офисы, Центр
Сдают Офисы, Центр 380 EUR
Сдают tорговые площади, Центр
Сдают tорговые площади, Центр 5 500 EUR
Продают kвартиры, Юрмала
Продают kвартиры, Юрмала 50 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
LOĢISTIKAS PLĀNOTĀJS/-A
LOĢISTIKAS PLĀNOTĀJS/-A
BIROJA ADMINISTRATORI/-U
BIROJA ADMINISTRATORI/-U
JURISTU/-I
JURISTU/-I
KLIENTU ATBALSTA SPECIĀLISTS/-E ...
KLIENTU ATBALSTA SPECIĀLISTS/-E ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 