«Мы пытались помочь, но не смогли»: женщина замерзла на поле

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: LETA

Вчера в Гавиезской волости Гробинского края на поле обнаружена мертвой местная жительница, которая, вероятнее всего, замерзла, – корреспондент газеты узнал в волости. Информацию подтвердила также государственная полиция.

«Можем подтвердить, что 7 февраля около 9 часов в Гавиезской волости Гробинского края на поле обнаружен труп женщины, 1960 г.рожд., без признаков насильственной смерти.

Предполагаемая причина смерти – замерзание, но это еще нужно уточнить»,

– газету проинформировала старший специалист по общественным отношениям и вопросам сотрудничества Курземского регионального управления государственной полиции Мадара Шершнева.

Руководитель управления Гавиезской волости Гробинского края Линда Причина корреспонденту «Курземес вардс» поведала, что в самоуправление утром позвонил человек, который в настоящее время находится в Германии, и сказал, что некий местный информировал его о том, что на поле владельца находится мертвая женщина. Чтобы все выяснить, туда отправились социальный работник и волостной фельдшер.

Когда подтвердилось, что на поле действительно находится труп, немедленно была вызвана полиция.

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Руководитель волости сказала, что погибшая уже долгое время находилась в поле зрения социальной службы. Возможно, страдала алкогольной зависимостью. «Она получала пособие. Была также возможность немного подработать. С ней регулярно проводились беседы, ей шли навстречу. Мы пытались помочь, но не смогли», – указала руководитель волости.

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