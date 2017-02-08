Оспаривать штраф пришел разыскиваемый мужчина

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

3 февраля в Видземское управление Рижской муниципальной полиции явился мужчина, который хотел оспорить протокол об административном нарушении за стоянку в запрещенном месте.

При проверке персональных данных выяснилось, что мужчина находится в розыске за уклонение от административного ареста, назначенного за вождение в нетрезвом виде.

Разыскиваемый 50-летний мужчина подписал заявление Рижской муниципальной полиции, после чего был задержан и доставлен в Государственную полицию для дальнейших процессуальных действий.

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