В Риге пропал 49-летний мужчина; о нем ничего не известно с 27 января

 

Фото: bezvests.lv

Об этом сообщает bezvests.lv.

49-летний рижанин Виталий ТИХЕНКО, (уроженец Гулбене, живет в Риге 3 года) пропал без вести 27 января 2017 года. Известно, что в этот день в 15:00 он вышел из Института травматологии на ул.Дунтес, (где работал санитаром и обучался профессии помощник медсестры) и направился в Swedbank в Саркандаугаве. Живет недалеко от работы - там же, в рижском районе Саркандаугава. Назад не вернулся. До сих пор не вернулся и домой - там остался паспорт Виталия и все документы.

Около 11:00 2 февраля 2017 г. вроде бы звонил подруге.

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ПРИМЕТЫ: Рост 170 см. Среднего телосложения. Как был одет и какие вещи у пропавшего были при себе - неизвестно.

Всех, кто видел пропавшего мужчину или что-то знает о его возможном местонахождении, просим срочно сообщить в полицию - по телефону 110 или в Bezvests.lv - 22 084 084.

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