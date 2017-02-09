Депутату от нацблока Елгавской думы дорого обошлась пьяная езда

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Edijs Pālens / LETA

На прошлой неделе сотрудники полиции остановили в Елгаве автомобиль депутата Елгавской краевой думы Айгара Струпулиса («Visu Latvijai!/TB/LNNK»,) который управлял транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения. В пятницу Елгавский суд применил к нему административный арест на пять суток, штраф в размере 850 евро и лишение водительских прав на 2 года. После того, как проступок депутата получил публичную огласку, ему пришлось выйти из рядов партии, а также подать заявление об уходе с должности, которую он занимал в Елгавской городской думе

Помимо депутатства в краевой думе, А.Струпулис также работал главным специалистом по администрированию налога на недвижимость в Елгавской городской думе. После совершенного проступка и широкой огласки он подал заявление об уходе, о чем сообщила агентству LETA главный специалист самоуправления по коммуникации и связям с прессой Эгита Вейнберга.

Она пояснила, что

администрация городской думы получила объяснительную Струпулиса по поводу нарушения трудового законодательства и заявление с просьбой освободить его от занимаемой должности

главного специалиста по администрированию налога на недвижимость по личным мотивам. Потому издано распоряжение о прекращении трудовых отношений, и последним рабочим днем А. Струпулиса в городской думе станет 10 февраля.

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В свою очередь, руководитель отдела общественных отношений Елгавского краевого самоуправления Даце Канепоне сообщила, что краевая дума не рассматривала вопрос о действиях Струпулиса. «Насколько известно, Струпулис подал заявление в Елгавское краевое самоуправление с просьбой освободить его с должности руководителя комитета по народному хозяйству и этот вопрос рассмотреть на внеочередном заседании думы», - пояснила Д.Канепоне, добавив, что

для смены руководителя комитета не требуется решения думы.

На основании заявления А.Струпулиса председатель краевой думы Зиедонис Цауне созовет заседания комитета по народному хозяйству, на котором и будет избран новый руководитель.

Сам Струпулис по-прежнему не комментирует, планирует ли сложить мандат депутата Елгавской краевой думы.

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