Товарняк врезался в легковушку на ж/д переезде в Кегумсе; погибли 2 человека

В результате столкновения товарного поезда и легкового автомобиля на переезде в Кегумсе погибли два человека, сообщила агентству ЛЕТА пресс-секретарь Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Инга Витола.

Медики на месте констатировали смерть женщины и мужчины. Витола не могла сказать, находились ли они в автомобиле или поезде.

Из-за столкновения на переезде ограничено движение автотранспорта.

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На участке между Огре и Лиелварде поезда в настоящее время не курсируют, а перевозки пассажиров обеспечиваются автобусами.

Движение поездов на этом участке может возобновиться около 16.00.

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Ķeguma pārbrauktuve slēgta notikusi avārija A photo posted by Jānis Kušķis (@skorpionins28) on Feb 9, 2017 at 3:45am PST

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