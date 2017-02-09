Товарняк врезался в легковушку на ж/д переезде в Кегумсе; погибли 2 человека

В результате столкновения товарного поезда и легкового автомобиля на переезде в Кегумсе погибли два человека, сообщила агентству ЛЕТА пресс-секретарь Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Инга Витола.
Медики на месте констатировали смерть женщины и мужчины. Витола не могла сказать, находились ли они в автомобиле или поезде.
Из-за столкновения на переезде ограничено движение автотранспорта.
На участке между Огре и Лиелварде поезда в настоящее время не курсируют, а перевозки пассажиров обеспечиваются автобусами.
Движение поездов на этом участке может возобновиться около 16.00.
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