Товарняк врезался в легковушку на ж/д переезде в Кегумсе; погибли 2 человека

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Edijs Pālens / LETA

В результате столкновения товарного поезда и легкового автомобиля на переезде в Кегумсе погибли два человека, сообщила агентству ЛЕТА пресс-секретарь Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Инга Витола.

Медики на месте констатировали смерть женщины и мужчины. Витола не могла сказать, находились ли они в автомобиле или поезде.

Из-за столкновения на переезде ограничено движение автотранспорта.

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На участке между Огре и Лиелварде поезда в настоящее время не курсируют, а перевозки пассажиров обеспечиваются автобусами.

Движение поездов на этом участке может возобновиться около 16.00.

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Ķeguma pārbrauktuve slēgta notikusi avārija

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