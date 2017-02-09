В Старой Риге задержаны двое несовершеннолетних токсикомана

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Edijs Pālens / LETA

Сегодня ночью сотрудники Центра видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции увидели на экранах камер двух молодых мужчин, бродивших по Старой Риге с мешочками. За их передвижением проследили, и у полицейских появилось подозрение, что парни, возможно, нюхают клей, с целью получить одурманивающий эффект.

Информацию незамедлительно передали ближайшему экипажу РМП. Тем временем мужчины продолжили вдыхать содержимое пакета.

Когда молодые люди увидели приближающийся экипаж полиции, то попытались скрыться. У одного парня это получилось, а второму пришлось побеседовать с полицейскими. Правда, и он пытался сначала убежать, да неудачно. На вопрос, почему убегал, юноша ответить не смог. По просьбе полицейских он предъявил пакет, в котором, как и ожидалось, был клей.

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Состояние молодого человека было таково, что пришлось вызвать бригаду «скорой», которая приняла решение о госпитализации.

Тем временем сотрудники Центра видеонаблюдения следили по камерам за вторым юношей. Он бродил вблизи, наблюдая за происходящим между его товарищем и полицией. Информацию передали сотрудникам, и они быстро «взяли» второго любителя клея.

В Старой Риге задержаны двое несовершеннолетних токсикомана

Стоит отметить, что в результате проверки данных выяснилось, что оба молодых человека не достигли совершеннолетия, а один был объявлен в розыск – его доставили в Государственную полицию.

Материалы дела переданы отделу профилактики Детских правонарушений РМП.

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