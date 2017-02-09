Солнечные дни закончились: в Латвию из России придут облака

 

Фото: AFP/LETA

В ближайшие сутки в восточный и центральный районы Латвии со стороны России придут облака, в связи с чем местами ожидается небольшой снег. В свою очередь в Курземе станет солнечнее - на юго-западе региона облака рассеются.

Будет дуть слабый восточный ветер. Температура воздуха составит от -7..-18 градусов ночью до 0..-6 градусов днем.

В Риге в ночь на пятницу сохранится ясная погода, днем небо затянет облаками, но значительных осадков не ожидается. Будет дуть небольшой восточный ветер. Ночью похолодает до -11 градусов, в пригороде - до -15 градусов. Днем же воздух прогреется до -2..-3 градусов.

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