Сегодня по дороге в российское посольство пропал мужчина

74-летний рижанин Алексей ПАЛАУСОВ (1942 г.р.) сегодня, 9 февраля 2017 года в 9 утра пропал без вести в Риге. Планировал поездку в посольство России в Риге. Без документов и денег сел в троллейбус Nr.15. Алексей - инвалид первой группы, перенес инсульт, речь не очень четкая, может потерять ориентацию в пространстве. Выехал без денег и документов.
Пенсионер живет с супругой, детей нет.
ПРИМЕТЫ: рост 180, плотного телосложения. Был одет в черную зимнюю куртку, (на рукаве надпись Everest), темно-синие брюки, обут в черные ботинки.
На голове была утепленная черная кожаная шапка с козырьком.
Всех, кто видел пропавшего мужчину или что-то знает о его возможном местонахождении, просим срочно сообщить в полицию - по телефону 110 или в Bezvests.lv - 22 084 084.