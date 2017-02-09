Сегодня по дороге в российское посольство пропал мужчина

 

Фото: bezvests.lv

74-летний рижанин Алексей ПАЛАУСОВ (1942 г.р.) сегодня, 9 февраля 2017 года в 9 утра пропал без вести в Риге. Планировал поездку в посольство России в Риге. Без документов и денег сел в троллейбус Nr.15. Алексей - инвалид первой группы, перенес инсульт, речь не очень четкая, может потерять ориентацию в пространстве. Выехал без денег и документов.

Пенсионер живет с супругой, детей нет.

ПРИМЕТЫ: рост 180, плотного телосложения. Был одет в черную зимнюю куртку, (на рукаве надпись Everest), темно-синие брюки, обут в черные ботинки.

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На голове была утепленная черная кожаная шапка с козырьком.

Всех, кто видел пропавшего мужчину или что-то знает о его возможном местонахождении, просим срочно сообщить в полицию - по телефону 110 или в Bezvests.lv - 22 084 084.


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