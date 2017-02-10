Трагедия в Добеле: наркоторговцы экономят, разбавляя дорогие наркотики дешевыми

Gaitenis ēkā Dobelē, kurā atklāts traģiskais gadījums, kad dzīvoklī atrasti miruši vecāki un viņu meita
 

Gaitenis ēkā Dobelē, kurā atklāts traģiskais gadījums, kad dzīvoklī atrasti miruši vecāki un viņu meita. Фото: Edijs Pālens / LETA

В начале 2017 года Латвию повергла в шок трагедия, произошедшая в Добеле, где в одной квартире были найдены мертвыми 1966 года рождения мужчина и 1993 года рождения девушка, а также их девятимесячный ребенок. Позже полиция выяснила, что родители, вероятнее всего, умерли от передозировки наркотиков или карфентанила. Что именно это за вещество и почему оно могло стать причиной смерти, выясняла передача канала TV3 «Bez Tabu».

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Говорят, наркоманы, чтобы «поймать кайф» используют героин, кокаин или любые другие наркотики. Карфентанил в их числе никогда не наблюдался. Это синтетический наркотик, сильный опиоид. Ветеринары данное вещество используют для усыпления крупных животных. В Латвии оно появилось в 2012 году, а годом позже его включили в список запрещенных веществ.

«Если раньше изымали в основном героин с примесью карфентанила, то теперь все чаще в карфентанил добавляют героин,» говорит представитель Государственной полиции Сандис Радзиньш.

Вероятнее всего, это означает, что торговцы наркотиками нашли способ экономить, разбавляя более дорогие наркотики дешевыми, но пользователям об этом не говорят.

Карфентанил во много раз сильнее героина, перодизровка может вызвать судороги, сонливость, замедлить работу сердца и затруднить дыхание.

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