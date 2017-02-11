Изнасилование в сети: авторам шокирующего видео грозит тюремный срок

Недавно в Instagram появились шокирующие фото и видео: двое парней насилуют девушку. Об этом сообщила одна из пользователей социальной сети, которая проявила бдительность и скопировала факт возможного изнасилования. Вскоре, по подозрению в данном преступлении, полиция задержала 1994 и 1996 года рождения молодых людей.

Выяснив место нахождение насильников, вечером 9 февраля работники полиции задержали выщеупомянутых личностей в Риге. Ранее никто из них не был судим.

По делу начат уголовный процесс за изнасилование, совершенное в группе. За это может грозить тюремный срок от 5 до 12 лет. Также начат уголовный процесс по статье за сексуальное насилие, совершенное в группе. За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 5 до 12 лет, либо пожизненный срок.

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В пятницу 10 февраля суд решил оставить задержанных под арестом.

Как ранее сообщал Русский TVNET, недавно в Instagram появились шокирующие фото и видео: двое парней насилуют девушку. Об этом сообщила одна из пользователей социальной сети.

«Парень из Риги на своей страничке в Инстаграм опубликовал фото и видео, как он со своим другом насилуют девушку, у которой ленточка на руке из клуба Studio 69. На видео видно, как она захлебывается водой», - рассказывает источник.

Позднее фотографии и видео были удалены.

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