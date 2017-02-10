Смертельная авария в Кегумсе: «легковушка» выехала на переезд на запрещающий сигнал

 

Фото: Valsts policija

Трагическая авария в Кегумсе, в результате которой погибли два человека, произошла из-за того, что легковой автомобиль выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал, сообщила представитель Госполиции Симона Гравите.

После столкновения товарный поезд протащил автомобиль «VW Golf» еще 300 метров. В результате аварии погибли находившиеся в нем водитель 1946 г. рожд. и его пассажирка 1951 г. рожд.

Полиция начала по факту аварии уголовный процесс.

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Представитель АО «Латвияс дзелзцельш» Марис Озолс сообщил агентству ЛЕТА, что в настоящее время проверку происшествия проводят Государственная железнодорожная техническая инспекция и Бюро по расследованию несчастных случаев и инцидентов на транспорте. Согласно имеющейся информации, никаких ошибок в работе железнодорожных систем не произошло, светофоры работали исправно, но проверки еще продолжаются.

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