Из антисанитарной квартиры изъяли 8 той-терьеров. Их, возможно, никогда не выгуливали

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Flickr/Carol VanHook

В четверг, 9 февраля, сотрудники Рижской муниципальной полиции осмотрели квартиру в Даугавгриве, на которую часто поступали жалобы. Люди говорили, что в ней проживают несколько небольших собак, которые никогда не выходят на прогулку, и, возможно, их содержат в антисанитарных условиях. Из квартиры слышался собачий лай, стояла вонь, характерная для экскрементов.

Прибывшим на место полицейским дверь открыла женщина, которая рассказала, что собаки принадлежат ее сестре. Три дня назад та попала в больницу и попросила сестру присмотреть за питомцами.

На вопрос, выводит ли она собак на прогулку, женщина ответила отрицательно, и причина в том, что они ее кусают. Выяснилось, что эти собаки, возможно, никогда не были на улице. Женщина сказала, что собаки справляют нужду в квартире, а она в рамках возможностей старается все убрать.

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В ходе осмотра квартиры выяснилось, что в ней находятся несколько взрослых той-терьеров и три щенка в сумке. В квартире царил беспорядок, было очень грязно, стояла вонь. Полицейские приняли решение изъять собак.

На место прибыли сотрудники ветеринарной клиники Dr.Beinerts, которые среди куч одежды и хлама нашли восьмерых той-терьеров. Собак отвезли в клинику.

По информации, имеющейся в распоряжении РМП, все собаки сейчас находятся в приюте Labas mājas на Югле.

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