Пожар в Даугавпилсе: выпавшая из окна женщина ждала ребенка

 

Фото: gorod.lv

40-летняя женщина, погибшая вчера в результате пожара в многоквартирном доме в Даугавпилсе, ждала ребенка. Об этом сообщает nra.lv со ссылкой на программу Degpunktā телеканала LNT.

Как сообщает программа, дым от пожара распространился по городу на несколько километров. Первая бригада пожарных оказалась на месте ЧП через 20 минут после звонка. LNT сообщает, что мужчина задохнулся дымом, а его гражданская жена, пытаясь спастись, выпрыгнула или случайно сорвалась с подоконника.

Женщина выпала в момент, когда спасатели уже поднимали лестницу, чтобы прийти на помощь, отмечает программа.

Реклама

Очевидец трагедии Регина, которая работает в магазине напротив многоэтажного дома, рассказала, что смотря на происходящее, ее одолевало чувство беспомощности. Она подумала, что кто-то мог растянуть внизу какую-нибудь ткань, чтобы смягчить удар после падения. К сожалению, никто эту идею не осуществил, рассказала Регина.

«Все снимали происходящее.

У всех одна мысль - скорее это опубликовать, а на самом деле это такая трагедия!

Здесь было так много людей. Если бы кто-нибудь... у меня самой есть одеяло... Ужасно. Все так равнодушны», - сказала она.

Напомним, вчера в Даугавпилсе в результате пожара в многоквартирном доме на седьмом этаже погибли два человека.

Государственная пожарно-спасательная служба Латвии проинформировала, что вызов на улицу Авеню был получен в 13:39. Задымление лестничной площадки заметили жильцы дома – они вызвали пожарных. Возможная причина трагического пожара – загоревшийся телевизор.

Начат уголовный процесс, в рамках которого будут установлены обстоятельства произошедшего.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Jūrmala, 750000 EUR
Дом
Дом, Cēsis, 83000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 56000 EUR

reklama.vesti.lv

Наконец выяснили, чем же белый iPhone лучше черного! Hi-Tech

Наконец выяснили, чем же белый iPhone лучше черного!

Найдены причины последнего массового вымирания Hi-Tech

Найдены причины последнего массового вымирания

Лолита поразила лицом после пластики Wo&Men

Лолита поразила лицом после пластики

У музыканта Григория Лепса нашли серьезное заболевание Showbiz

У музыканта Григория Лепса нашли серьезное заболевание

Более 150 предложений за несколько дней: учитесь искать работу! Wo&Men

Более 150 предложений за несколько дней: учитесь искать работу!

Происшествия и ЧП

Пожары

TVNET спрашивает

Сколько языков ты знаешь? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Jūrmala
75 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают Квартиры,Центр
Сдают Квартиры,Центр 430 EUR
Продают Квартиры, Саулкрасти
Продают Квартиры, Саулкрасти 155 000 EUR
Продают Земля, Бабите
Продают Земля, Бабите 22 800 EUR
Продают Квартиры, Центр
Продают Квартиры, Центр 180 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
КООРДИНАТОРА ПО МАРКЕТИНГУ
КООРДИНАТОРА ПО МАРКЕТИНГУ
TEHNISKO DIREKTORU
TEHNISKO DIREKTORU
PIEGĀDES ĶĒDES KONTROLIERIS(-E) ...
PIEGĀDES ĶĒDES KONTROLIERIS(-E) ...
BILANCSPĒJĪGS/-A GRĀMATVEDIS/-E ...
BILANCSPĒJĪGS/-A GRĀMATVEDIS/-E ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 