Убийства девушек в Латгалии: процессы продолжаются

Несмотря на вынесенные приговоры, в латвийских судах продолжаются судебные тяжбы по двум громким убийствам девушек – даугавпилчанки Элины Пупини и резекненки Виктории Вишняковой.

Сразу отметим, что по обоим делам приговоры вынесены основным фигурантам дел, вина которых доказана в совершении убийств. Но и в одном, и в другом деле остались вопросы, по которым суд продолжается. В частности, по делу об убийстве Элины Пупини по-прежнему открыт вопрос о моральной компенсации, а в деле об убийстве Виктории Вишняковой рассматривается апелляционная жалоба и назначена экспертиза оправданному в Резекненском суде фигуранту процесса.

Михаил Пупиньш: «Мы пойдем до конца»

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На прошлой неделе Рижский окружной суд (судья Жанете Вевере) в деле о убийстве Элины Пупини рассмотрел вопрос о взыскании моральной компенсации с осужденного за убийство Яниса Гайгалса. После рассмотрения данного вопроса суд принял решение присудить моральную компенсацию всем членам семьи убитой Элины. Решением суда матери девушки Айе Пупине присуждена компенсация в размере 4361 евро, отцу Михаилу – 5500 евро, а сестре Агнесе – 3228 евро. Кроме того, в пользу Айи Пупини присуждена материальная компенсация в размере 400 евро за услуги адвоката, но отклонено требование о материальной компенсации в размере 102 евро.

Полный текст приговора по данному делу будет доступен 17 февраля, но уже известно, что это решение будет обжаловано. Об этом сказал Михаил Пупиньш. По его словам, семья пойдет до конца и будет добиваться соответствующей компенсации, а не подкинутой «корке хлеба» за жизнь человека.

– Это не моральная компенсация за жизнь человека. Такая компенсация равняется стоимости породистого щенка – можете войти на любой сайт объявлений и посмотреть, сколько стоят породистые щенки. Иные даже больше, чем присужденные нам моральные компенсации. На процессе я так и сказал в глаза судье, вызвав ее недовольство. Хочу отметить некомпетентность судей в Латвии. Я подавал иск не о возмещении моральной, а материальной компенсации: посчитал, сколько мы вложили в воспитание, образование и так далее за недолгую жизнь Элины. Но суд так и не учел этот нюанс, выставив мое требование в качестве морального ущерба, – подчеркнул Михаил Пупиньш.

Михаил подал иск о взыскании материальной и моральной компенсации более чем на 2,1 млн евро. Как видим, Рижский окружной суд решил, что родные зверски убитой девушки обойдутся и несколькими тысячами. Кстати, как подчеркивает Михаил Пупиньш, речь не в размере самой компенсации, а в справедливости. Ведь таких случаев, как у семьи Пупиньшей, множество, но большинство людей не идут до конца.

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В конце концов неважно, какая будет компенсация. Пусть это будет 1 цент. Нам она не нужна, эти деньги наша семья не возьмет так или иначе – мы их отдадим нищим, например.

Но должна же быть справедливость», – негодует Михаил Пупиньш.

Надо сказать, что вопрос о моральной компенсации рассматривался уже в четвертый раз. В конце октября 2014 года суд Курземского района города Риги за убийство приговорил Яниса Гайгалса к 10 годам и 1 месяцу лишения свободы. Согласно приговору суда первой инстанции, с Яниса Гайгалса в пользу потерпевших было решено взыскать материальную компенсацию: Айи Пупини – 13 090 евро, Михаила Пупиньша – 14 601 евро, а Агнесе Пупини – 5000 евро.

Рижский окружной суд, рассмотрев апелляционную жалобу, посчитал, что и присужденная ранее компенсация слишком велика для семьи убитой Элины. В итоге морально-материальная компенсация сократилась с чуть более 33 тысяч до 12 тысяч, которые, по мнению судебной коллегии, должна получить исключительно сестра Элины Агнесе. Естестственно, этот приговор был обжалован и по поводу компенсаций, и по поводу наказания Гайгалсу, которому окружной суд немного уменьшил тюремный срок – до 9 лет и 10 месяцев.

– В суде решили, что это компенсация на всю семью. Но в деле не может быть коллективно потерпевшей стороны. Каждый из нас является индивидуально потерпевшим. Этот нюанс почему-то суд не стал учитывать. Но такие у нас компетентные в законах судьи, – говорит Михаил Пупиньш.

Департамент Уголовных дел Верховного суда, рассмотрев кассационную жалобу, отменил решение Рижского окружного суда по части о взыскании моральной компенсации потерпевшим, но оставил в силе приговор Янису Гайгалсу – 9 лет и 10 месяцев тюремного заключения. Каким будет окончательное решение по компенсации семье Пупиньшей, пока неясно. Но, как уже говорил Михаил, он не исключает, что будет обращаться с иском в Европейский суд по правам человека.

Напомним, что, согласно обвинению, 15 мая 2012 года Янис Гайгалс, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения (по собственному признанию, выпил 600 – 650 г виски и запил это количество крепкого алкоголя шампанским) явился к своей подруге студентке Элине Пупини на квартиру в Риге, на ул. Буллю. Они поссорились, и Гайгалс стал душить лежавшую на диване подругу. Душил около полутора минут, после чего стал жестоко избивать девушку. А потом забрал деньги и вещи девушки и ушел.

В суде Янис Гайгалс свою вину признал частично – бил, но не убивал. Суд Курземского района города Риги осудил Гайгалса за умышленное убийство, кражу, присвоение чужого имущества и мошенничество. Однако Рижский окружной суд переквалифицировал умышленное на непреднамеренное убийство.

Как отмечает Михаил Пупиньш, приговор по факту убийства его дочери вступил в силу и обжалованию не подлежит. Однако он по-прежнему считает, что следствие было проведено предвзято: не было проведено ряд экспертиз, преднамеренно скрыты многие детали. Михаил настаивает на том, что его дочь была изнасилована, причем коллективно, а потом зверски убита. Но из-за того, что дознаватели и прокуратура не стали углубляться в суть дела, не все виновные в гибели Элины были привлечены к уголовной ответственности. По словам Михаила, сама судья во время судебного процесса на глазах у изумленных присутствующих уничтожила вещественные доказательства. Между прочим, председатель суда Курземского района города Риги Айя Орниня в 2016 году попала под подозрение KNAB в получении материальных благ от миллионера Юлия Круминьша, который утверждает, что он подарил судье 230 тыс. евро и дал квартиру в Юрмале, так как Орниню выкинули из рижской квартиры. Судья это отрицает. Тем не менее Орниню отстранили от должности председателя суда. Она согласилась работать в Судебной администрации старшим референтом.

Оправданного проверят на полиграфе

В Латгальском окружном суде началось рассмотрение апелляционной жалобы в связи с жестоким убийством Виктории Вишняковой, 1993 г. р., в январе 2015 года в Резекне.

Но суд отложен в связи с требованием обвинения допросить на детекторе лжи оправданного Резекненским судом 24-летнего Александара Ксензова.

Согласно обвинению, именно Ксензов был заказчиком убийства Виктории Вишняковой. Однако обвиняемый свою вину отрицает. Доказательств же вины, собранных следствием, для Резекненского суда оказалось недостаточно, чтобы признать Ксензова виновным.

Вина убийц была полностью доказана, и их приговорили к тюремному заключению: Эдгара Бучениекса (1998 г. р.) – к 10 с половиной, Каспарса Верзе (1998) – к 10, а Эрика Сутру (1990) – к 16 годам лишения свободы. Кроме того, суд постановил взыскать с осужденных моральную и материальную компенсацию в размере 3600 евро.

По мнению обвинения, Ксензов, которого оправдал суд, и был организатором жестокого преступления. Именно он подговорил подельников разобраться с Викторией, которая отказала ему во взаимности. Как уже сообщалось, 9 января 2015 года в Резекненский участок полиции поступило заявление об исчезновении Вишняковой. Днем ранее она выехала на своем автомобиле Audi на работу, однако домой не вернулась. В ходе следствия было установлено, что молодая женщина собиралась с кем-то встретиться.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий были задержаны подозреваемые. Оказалось, убийство Виктории они тщательно спланировали, а тело спрятали на заброшенной даче. Один из задержанных ранее привлекался за ряд ограблений, однако судья не применял в его отношении меру пресечения, связанную с лишением свободы. Также следствие установило, что в ту трагическую ночь преступники пересекались с полицией.

Выяснилось, что полицейский экипаж останавливал угнанный у женщины Audi, которым управлял несовершеннолетний сын их коллеги Валерия Бучениекса.

Однако инспекторы не составили протокола за управление транспортным средством без прав и не проверили, кто является владельцем авто. Вместо этого работники полиции доставили Audi к месту жительства подростка, а ключи от машины передали своему коллеге. Трое полицейских, поступившихся служебным долгом, были уволены. А могли заработать награды.

После того как стало известно о причастности Эдгара Бучениекса к страшному преступлению, его отец Валерий Бучениекс уволился из полиции. Что касается Эдгара, то его место уже давно было в тюрьме. Он неоднократно попадал в поле зрения полиции, был судим (условно) за кражи, грабежи. Он также был судим за нанесение легких телесных повреждений (сломал нос) школьному учителю.