Подростки прыгают с крыши и режут руки: «игра в самоубийства» докатилась и до Латвии?

Территория бывшего завода «Радиотехника»
 

Территория бывшего завода «Радиотехника». Фото: LETA/Ieva Čīka

С крыши здания «Радиотехники» в Иманте чуть не сбросились двое подростков. Родители подозревают, что причиной возможной попытки самоубийства могла стать юношеская «интернет-забава» под названием «Синий кит», получившая распространение в России. Программа «Личное дело» Русского вещания LTV7 выяснила, могла ли волна детских самоубийств из России дойти до Латвии.

В российских соцсетях действуют, так называемые, группы смерти. Подростков вовлекают в опасную игру, где в финале они должны умереть. Социальная сеть «в Контакте» популярна и среди латвийских подростков - преимущественно, русскоговорящих.

В прошлое воскресенье парень и девушка оказались в психиатрической больнице. Возможно, они пытались покончить жизнь самоубийством.

Мать юноши рассказала «Личному делу», что в минувшее воскресенье, в 15:20, полиция и пожарные задержали в заброшенной высотке административного здания «Радиотехники» в Риге ее 13-летнего сына и 14-летнюю девушку. Оба ребенка были доставлены в психиатрическое отделение Восточной больницы. Возможно, дети пытались покончить жизнь самоубийством - у обоих на руках были многочисленные порезы.

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«Встретились два одиночества - мой сын, который считал, что его никто не любит, и он никому не нужен. И девочка, которую никто не любит, и она никому не нужна. (…) Девочка хотела привлечь внимание родителей.

С моей точки зрения это шантажный ложный суицид, но со слов моего сына, суицид был реальным, потому что девочка ступила в воздухе и он ее поймал. Т. е. он ее схватил в прямом смысле и предотвратил ее падение», - рассказывает она.

Бывшее здание «Радиотехники» пользуется большой популярностью у молодежи. Дети пролезают сквозь забор. Практически все возможные подходы к зданию или заварены, или забиты гвоздями, однако есть такие свисающие с крыши здания кабели, по которым подростки и забираются внутрь.

Уже в здании «Радиотехники» девушка написала прощальную смс своему отцу. Он незамедлительно приехал в Иманту, поднялся в здание по кабелю. Детей обнраужил на предпоследнем этаже. «Личному делу» удалось поговорить с отцом девушки, но от официальных комментариев он отказался. Говорит,

его дочь продолжают травить в соцсетях — теперь уже за неудачную попытку самоубийства.

В свою очередь мать юноши считает, что ее сын мог пойти на такой шаг из-за жестких ограничений в семье.

«В связи с тем, что он попал в плохую компанию, были внесены дисциплинарные ограничения. Мы отбирали у него телефон, компьютер и так далее. И только около недели назад он получил телефон обратно. Исходя из этого, ребенок сделал выводы, что он никому не нужен», - рассказывает женщина.

После произошедшего женщина изучила телефон сына и его компьютер. У нее появились подозрения, что дети были вовлечены в суицидальную игру известную в России, как «Синий кит». Дело в том, что оба подростка переписывались в соцсети «в Контакте». На фотографиях, которые попали к журналистам программы «Личное дело», видно, что

дети пересылают друг другу фотографии своих порезанных рук. Это, кстати, часть задания в суицидально игре.

О так называемых «группах смерти», которые действуют в соцсетях, стало известно в 2016 году. Российское издание «Новая газета» полагает, что эти группы причастны к смерти 130 детей по всей России. По следам расследования газеты, 15 ноября 2016 года в России был задержан администратор ряда суицидальных сообществ Филлип Будейкин, который

обвиняется в доведении до самоубийства как минимум 15 подростков.

Филипп Будейкин, по собственным словам, страдает биполярным расстройством. В детстве его били мать и брат. Своей целью, как говорил сам Будейкин, он поставил «чистку общества от «биомусора» — сатанистов, сектантов».

В латвийской полиции «Личному делу» сообщили, что им ничего не известно о суицидальных группах в соцсетях и отказались от комментариев.

В Латвии русскоязычные дети активно используют социальную сеть «в Контакте», где разрешена регистрация с 12 лет. Однако известно, что администрация сайта закрыла множество суицидальных групп принудительно и сейчас те перебрались в Twitter и Instagram.

Личное дело. Игры со смертью

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