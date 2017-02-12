Жгут прошлогоднюю траву: зарегистрирован новый поджог

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Ieva Čīka / LETA

И в минувшие сутки в стране зарегистрирован один поджог прошлогодней травы, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

Днем ранее было зарегистрировано восемь подобных пожаров.

В ГПСС призывают не поджигать прошлогоднюю траву. Это запрещено законом, кроме того, создает угрозу для людей и чужой собственности.

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Всего вчера в Латвии было потушено 20 пожаров, из которых четыре произошли в Риге, три в других городах и двенадцать в краях. Проведено 14 спасательных операций, два вызова оказались ложными.


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