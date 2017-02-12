В аварии на Бривибас гатве пострадало пять парней

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Edijs Pālens / LETA

Вчера в Риге на Бривибас гатве произошла авария, в результате которой пострадало пять человек, трое из них с тяжелыми травмами доставлены в больницу, сообщила агентству ЛЕТА представитель Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Инга Витола.

С политравмами в больницу поступили мужчины 22, 24 и 25 лет. Еще у двоих молодых мужчин были травмы головы и раны на теле, но им медицинская помощь оказана на месте.

За минувшие сутки сотрудники скорой помощи выезжали на 1307 вызовов, из них 219 были связаны с разного рода травмами.

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