Изнасилование девушки в Зиепниеккалнсе: знакомая жертвы рассказывает о случившемся (видео)

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Flickr/Holly Lay

Недавно в Instagram появились шокирующие фото и видео: двое парней насилуют девушку.

О случившемся сообщила одна из пользователей социальной сети, которая проявила бдительность и скопировала факт возможного изнасилования. По подозрению в данном преступлении, полиция задержала 1994 и 1996 года рождения молодых людей.

Вскоре появилось мнение, что все произошедшее, не что иное, как инсценировка.

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Работникам передачи «Degpunktā» удалось разыскать знакомую жертвы, которая на следующее утро после случившегося, успела посмотреть шокирующие материалы:

«На прошлых выходных я утром зашла в Instagram, увидела все эти видео и была шокирована. Через пару дней все всплыло в сети - какие-то активисты отправили это на komromat.lv, благодаря чему произошедшее стало достоянием общественности. Люди пытаются понять - кто это и что это было. Спустя какое-то время появилась информация, что девушку накачали наркотиками и что она вообще ничего не хотела.

Может в начале она и поехала с ними по обоюдному согласию, но на видео было видно, как она просит, чтобы ее не трогали».

Так как Латвия очень маленькая, а Рига еще меньше, вероятнее всего, видео успели посмотреть сотни, а то и тысячи человек. Говоря о самих молодых людях, оказалось, что и ранее от них поступали угрозы о насилии в адрес других девушек:

«Далее поступила информация, что одной девушке, в свое время, парень угрожал в клубе, что подойдет и «вскроет» ее ножом. Еще две девушки рассказали, что парни говорили, что придут к ним и изнасилуют всю их семью.

Понятно, что эти двое абсолютно ненормальные и в их поведении часто прослеживается, что они следят за девушками и хотят их изнасиловать».

Вечером 9 февраля работники полиции задержали вышеупомянутых личностей в Риге. Ранее никто из них не был судим.

По делу начат уголовный процесс за изнасилование, совершенное в группе. За это может грозить тюремный срок от 5 до 12 лет. Также начат уголовный процесс по статье за сексуальное насилие, совершенное в группе. За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 5 до 12 лет, либо пожизненный срок.

Репортаж можно посмотреть перейдя по ссылке:

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Izvarošanu translē ”Instagram”: cietušās paziņa stāsta par notikušo

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